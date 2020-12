POL-PPKO: Wolken - Pressenachtrag zu schwerem Verkehrsunfall in Wolken - ein Beteiligter verstorben

Polizeipräsidium Koblenz

Kurz nach 16:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 52 zwischen Polch und Wolken (wir berichteten). In diesem Zusammenhang wird nunmehr mitgeteilt, dass einer der beiden Beteiligten, der 25-jährige Fahrer eines Lieferwagens aus Koblenz, in einem Krankenhaus an seinen erlittenen Verletzungen verstorben ist. Die genaue Ursache für den Unfall ist unklar. Die Fahrzeuge werden zur Untersuchung im Rahmen der Unfallrekonstruktion sichergestellt. Derzeit laufen noch immer die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle. Die L 52 ist nach wie vor gesperrt.

