POL-GI: Keller aufgebrochen++Glascontainer beschädigt++Handtasche gestohlen++Personen- und Verkehrskontrollen++Unfälle

GießenGießen (ots)

Gießen: Keller aufgebrochen

Unbekannte brachen am Montag (28. Dezember) in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Braugasse ein. Zwischen 11.45 und 12.45 Uhr drangen sie über eine Garage in das Gebäude ein und brachen mehrere Kellerabteile auf. Aus einer Parzelle nahmen sie Toilettenpapier, Küchenrollen und Getränkeflaschen. Wer hat in der Braugasse etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Glascontainer beschädigt

Am Montag (28. Dezember) beschädigten Unbekannte in der Ringallee einen Glascontainer. Gegen 20.15 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über eine Explosion. Offenbar warfen Unbekannte einen pyrotechnischen Gegenstand in den Container. Anschließend liefen mehrere Personen davon. Die Wände wurden durch die Explosion nach Außen gedrückt. Wer hat in der Ringallee verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die weglaufende Personengruppe geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Handtasche aus Auto gestohlen

Auf eine Handtasche aus einem Auto hatten es Unbekannte in der Fröbelstraße abgesehen. Zwischen 22.30 Uhr am Mittwoch (23. Dezember) und 08.30 Uhr am Donnerstag (24. Dezember) schlugen sie eine Scheibe des weißen Kia ein, griffen ins Fahrzeug hinein und stahlen die Taschen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Kontrollen im Stadtgebiet

Bei Verkehrskontrollen am Montag (28. Dezember) im Stadtgebiet Gießen durften einige Fahrzeugführer nicht weiterfahren. Gegen 15.00 Uhr überprüften die Ordnungshüter einen 20-jährigen Autofahrer im Schiffenberger Weg. An seinem Fahrzeug waren offenbar bauliche Veränderungen vorgenommen worden. Diese Umbauten waren nicht in der Zulassungsbescheinigung nachträglich eingetragen worden, so dass die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erlosch. Der 20-Jährige durfte dennoch weiterfahren, muss allerdings die Veränderung innerhalb weniger Tage nachtragen lassen.

Ohne Führerschein war gegen 15.40 Uhr ebenfalls im Schiffenberger Weg ein 33-jähriger Mann mit seinem PKW unterwegs. Bereits vor über einem Monat wurde ihm offenbar die Fahrerlaubnis entzogen, so dass er sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Er durfte nicht weiterfahren.

Gravierende Veränderungen wie z. B. der Einbau eines anderen Luftfilters, Scheibenfolien und insbesondere eine Leistungssteigerung führten bei einem Audi zur Erlöschung der Betriebserlaubnis. Die Polizisten stellten gegen 16.00 Uhr das Auto eines 26-Jährigen sicher, den sie im Schiffenberger Weg anhielten. Ein Gutachter wird das Fahrzeug des jungen Mannes genauer unter die Lupe nehmen. Auf den Fahrer kommen nun sicherlich hohe Kosten im dreistelligen Bereich zu. Einen 23-jährigen Autofahrer nahmen die Polizisten mit auf die Polizeiwache. Sie stoppten ihn gegen 17.00 Uhr auf der Westanlage. Es ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Das Ergebnis einer Blutentnahme bei dem Fahrer wird in einigen Tagen Aufschluss darüber geben.

Eindeutig zu laut war offenbar ein Auto in der Moltkestraße/Eichgärtenallee. Gegen 22.00 Uhr geriet der 31-jährige Fahrer in die Kontrolle. Eine Schallpegelmessung an der nicht zulässig verbauten Auspuffanlage bestätigte den Verdacht. Auch hier stellten die Beamten das Fahrzeug sicher, um ihn von einem KFZ-Sachverständigen begutachten zu lassen.

Gießen: Kontrollen II

Die Menschen im Landkreis Gießen halten sich nach Einschätzung der Polizei auch weiterhin im überwiegenden Teil an die geltenden Ausgangsbeschränkungen. Nach dem die Beamten seit Beginn der Ausgangsbeschränkung regelmäßig kontrollieren, trafen die Ordnungshüter in der gestrigen Nacht auf wenige Menschen in den Straßen. Dass es dennoch vereinzelt zu Verstößen kommt, überraschte die Einsatzkräfte jedoch nicht.

In der vergangenen Nacht ahndeten die Ordnungshüter etwa zehn Ordnungswidrigkeiten gegen die Ausgangsbeschränkungen und leiteten entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Gegen 21.30 Uhr waren zum Beispiel drei Personen auf dem Ludwigsplatz unterwegs. Nicht nur im Gießener Stadtgebiet kontrollierten die Beamten, sondern auch in den Randgemeinden. In Fernwald versuchte eine Person vor den zivilen Polizisten zu Fuß zu flüchten. Nachdem sie ihn eingeholt hatten, stellten sie einen weiteren Grund für seine Flucht fest. Der Mann hatte eine kleine Menge Marihuana mit dabei. Die Beamten leiteten neben der Ordnungswidrigkeit auch ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Abschließend lässt sich allerdings sagen, dass der überwiegende Teil der Kontrollierten ein berechtigtes Interesse im Rahmen der Ausnahmeregelung nachweisen konnten.

Wettenberg: Beim Rangieren VW touchiert

Zwischen Mittwoch (23.Dezember) 10.00 Uhr und Sonntag (27.Dezember) 12.00 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter einen in der Straße "Feldgräben" geparkten VW. Als der Besitzer zu seinem weißen Caddy zurückkam, war dieser an der Heckstoßstange und der Kofferraumklappe beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A485/Gießen: Auffahrunfall

Am Montag (28.Dezember) gegen 18.10 Uhr befuhr ein 35-jähriger Mann aus Linden die Autobahn 485 zwischen Wieseck und Ursulum. Dabei übersah er offenbar eine wegen eines vorausgegangenen Unfalls auf dem rechten Fahrstreifen stehende 27-jährige Frau in einem VW und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der VW auf das Fahrzeug eines 35-jährigen Manns aus Linden geschoben, der auf dem Seitenstreifen hielt. Die 27-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 12.000 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

