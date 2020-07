Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines BMW X4

Burg Stargard (ots)

In der Nacht vom 22.07.2020 zum 23.07.2020 wurde aus Burg Stargard ein Fahrzeug der Marke BMW entwendet. Das entwendete Fahrzeug der Marke BMW X4 ist schwarz, fünf Jahre alt, hat ein MSE-Kennzeichen und einen Wert von ca. 45.000 Euro. Der BMW wurde am 22.07.2020 gegen 20.00 Uhr auf einem Privatgrundstück in der Straße Am Sannbruch in Burg Stargard abgestellt. Am 23.07.2020 gegen 06:00 Uhr stellte der Besitzer den Diebstahl fest.

Die Beamten des Polizeireviers Friedland haben eine Strafanzeige wegen Diebstahls aufgenommen und die Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Zeugen, die in der vergangenen Nacht auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen in Burg Stargard und insbesondere in der Straße Am Sannbruch festgestellt haben oder andere sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder dem Verbleib des BMW machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

