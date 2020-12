Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: PKW-Fahrer driftet gegen Verkehrsschild und flüchtet

OlpeOlpe (ots)

In der Ziegeleistraße kam es um 00.05 Uhr am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. Zeugen meldeten der Leitstelle einen PKW, dessen Fahrzeugführer von dem Gelände eines Waschcenters auf die Ziegeleistraße gefahren sei. Dabei habe er versucht zu driften, was schließlich zu einem Unfall führte. Der PKW kam querstehend von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrszeichen. Der Fahrer stieg zunächst aus, um sich die Schäden anzusehen und fuhr anschließend in Richtung Innenstadt davon. Die Zeugen machten Angaben zu einem BMW mit BM-Kennzeichen. Weitere Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

