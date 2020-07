Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Mainz-Gonsenheim (ots)

10.07.2020 08:50 Uhr

Nach dem tödlich endenden polizeilichen Schusswaffengebrauch am Dienstagabend in Mainz-Gonsenheim, liegt nun das vorläufige Obduktionsergebnis vor. Wie die Rechtsmedizin Mainz der Staatsanwaltschaft mitteilt, ist der 57-Jährige von drei der insgesamt vier abgegebenen Schüsse getroffen worden und an den Folgen verstorben. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen stehen derzeit noch aus. Das 76-Jährige Opfer des vorausgegangenen Messerangriffs ist auf Grund der Schwere der Verletzungen weiterhin nicht vernehmungsfähig. Die Ermittlungen dauern an.

