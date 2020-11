Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Steinfeld - Transporter aufgebrochen

Zwischen Montag, 09. November 2020, 19.00 Uhr und Dienstag, 10. November 2020, 06.30 Uhr kam es in der Straße An der Bahnhofstraße zu zwei Transporter-Aufbrüchen. Ein bislang unbekannter Täter begab sich auf ein dortiges Firmengelände und brach zwei Fahrzeuge auf. Über mögliches Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Von einem Transporter wurden die Kennzeichen VEC-LF39 entwendet.

Holdorf - Diebstahl von Traktorteilen

Zwischen Montag, 09. November 2020, 19.30 Uhr und Dienstag, 08.00 Uhr kam es im Gewerbering zum Diebstahl von Traktorteilen. Ein bislang unbekannter Täter begab sich auf ein Firmengelände und brach einen Traktor auf. Aus diesem entwendete er Bauteile für die GPS-Steuerung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494-914200) entgegen.

Goldenstedt - Brand eines Pkw

Am Dienstag, 10. November 2020, kam es gegen 08.15 Uhr im Finkenweg zum Brand eines Pkw. Der Wagen stand auf einem Parkplatz und geriet aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Zwei weitere in der Nähe stehende Pkw wurden ebenfalls beschädigt. Die Feuerwehr Goldenstedt rückte mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften aus und konnte das Feuer löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Derzeit kann ein technischer Defekt als Brandursache nicht ausgeschlossen werden.

