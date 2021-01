Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 20-Jähriger bei Pkw-Alleinunfall verletzt (FOTO)

FinnentropFinnentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (4. Januar) gegen 17 Uhr auf der Glingestraße in Finnentrop-Rönkhausen ist ein 20-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr er die Straße vom Oberbecken in Finnentrop talwärts in Fahrtrichtung Glinge. Nach einer Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend befuhr er einen leicht ansteigenden Böschungsbereich, streifte umliegende Bäume und landete schließlich mit dem Fahrzeugdach auf der Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich.

