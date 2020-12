Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Pkw-Fahrerin prallt gegen Radlader und verletzt zwei Menschen

LeichlingenLeichlingen (ots)

Gestern Morgen (03.12.) gegen 07:30 Uhr ist zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Mitarbeiter einer Tiefbaufirma aus Erftstadt leicht verletzt wurden.

Eine 55-jährige Burscheiderin fuhr mit ihrem Skoda auf der Landstraße 294 durch die Ortschaft Krähwinkel in Richtung Metzholz. In Höhe der Einmündung Tulpenweg fanden zu diesem Zeitpunkt Tiefbauarbeiten statt und ein Radlader stand am Straßenrand, wobei er mit dem Heck leicht in die Fahrbahn hineinragte.

Vermutlich aufgrund der Dunkelheit und der schlechten Witterungsverhältnisse übersah die Pkw-Fahrerin den Radlader und prallte ungebremst in das Heck. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Radlader nach links gedreht, wobei der Fahrer im Führerhaus, ein 55-Jähriger aus Frechen, leicht verletzt wurde. Außerdem wurde ein 42-jähriger Mitarbeiter aus Sankt Augustin auf dem Gehweg vom Radlader getroffen und ebenfalls leicht verletzt.

Die beiden Verletzten wurden mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 11.000 Euro geschätzt. (ct)

