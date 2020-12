Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Vermisste Jugendliche gesucht - Wo ist Virginia O.?

Bild-Infos

Download

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Seit Montag (23.11.) wird die 14-jährige Virginia O. aus Bergisch Gladbach vermisst. Die Jugendliche sollte an diesem Tag gegen 20:30 Uhr wieder zur Wohnanschrift ihrer Mutter in die Richard-Zanders-Straße in Heidkamp zurückkehren, ist dort jedoch nicht mehr aufgetaucht.

Die 14-Jährige ist circa 168cm groß, schlank und trägt schwarze, mittellange Haare mit lila Strähnchen. Möglicherweise ist ein Teil der Haare auch seitlich abrasiert. Die Vermisste trägt außerdem ein Lippenbändchenpiercing. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug das Mädchen eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und einen schwarzen Pullover mit rotem Schriftzug. Außerdem hatte sie weiße Nike Turnschuhe vom Modell Air Max an.

Möglicherweise hält sich die Vermisste in Köln oder im Rhein-Erft-Kreis auf. Die Polizei fragt: Wer hat die Vermisste gesehen oder kann Angaben zum Aufenthaltsort von Virginia O. geben? Hinweise bitte an 02202 205-0. (ma)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell