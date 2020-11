Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Polizei warnt vor Grapscher auf dem Roller

Eine Frau fasste am Mittwoch bei Herbrechtingen ein Unbekannter unsittlich an.

Die 19-Jährige war kurz nach 20.35 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Feldweg von Bolheim in Richtung Mergelstetten unterwegs. Der Täter kam ihr mit dem Roller entgegen und wendete, sagte die Frau später der Polizei. Er überholte und stellte sich so vor die Frau, dass sie nicht weiterfahren konnte. Danach soll er sie in ein Gespräch verwickelt und sie unsittlich berührt haben. Erst als sie nach ihm schlug sei er in Richtung Bolheim geflüchtet. Der Täter ist etwa 17 Jahre alt, klein und schlank. Er hat braune Haare, trug einen weißen Helm und dunkle Kleidung. Der Roller soll alt und möglicherweise dunkelblau sein.

Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und fragt:

- Wer kennt den Verdächtigen? - Wer hat den Verdächtigen gegen 20.30 Uhr zwischen Bolheim und Mergelstetten gesehen? - Wer kann sonstige Hinweise, insbesondere zum Versicherungskennzeichen des Rollers, geben?

Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07321/3220 an die Polizei. Auch mögliche weitere Opfer sollen sich melden.

Auf dem Feldweg belästigte ein Täter in den letzten Monaten bereits viermal Frauen sexuell (wir berichteten unter www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4704257 und unter www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4621516). Zuletzt am 29.Oktober gegen 21.30 Uhr. Die Polizei geht von einem Serientäter aus.

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

