Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Einbruch in Reifencontainer

AttendornAttendorn (ots)

Zwischen Montag (4. Januar, 7.30 Uhr) und Dienstag (5. Januar, 17 Uhr) haben unbekannte Täter versucht, einen Container einer Autowerkstatt in der Straße "Am Zollstock" aufzubrechen, in dem Autoreifen gelagert sind. Allerdings gelang es ihnen nicht, in den Container einzudringen, sodass sie keine Beute machen konnten. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

