Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Kradfahrer schwer verletzt

Ins Krankenhaus musste ein 17-Jähriger nach einem Unfall am Montag in Geislingen.

Ulm (ots)

Der Jugendliche war laut Angaben der Polizei gegen 14 Uhr in der Werkstraße unterwegs. Beim Abbiegen in die Längentalstraße rutschte er von der Fußraste ab und klemmte sich das Bein ein. Der Schwerverletzte schaffte es noch bis zu einem Haus, wo ihm Mitarbeiter den Rettungsdienst riefen. Der brachte den 17-Jährigen in ein Krankenhaus.

+++1772647

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell