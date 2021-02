Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Motorradraser von Polizei erwischt

Rüthen (ots)

Seinen Führerschein ist ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Büren erst einmal los. Aus polizeilicher Sicht kann man nur sagen, dass er und auch andere Verkehrsteilnehmer Glück im Unglück hatten. Der zivilen Polizeistreife fiel der Biker auf der B516 in Rüthen mit Fahrtrichtung Belecke auf. Da der 60-Jährige mit fast 160 km/ in einer 100er-Zone unterwegs war, wollten die Beamten den Zweiradfahrer auf der B516/L776 anhalten. Ob der Motorradfahrer die Anhaltesignale wahrnehmen konnte oder missachtete steht zurzeit noch nicht fest. Klar ist jedoch, dass er seine Fahrt über die L776 bis zum Anhalteort auf der Bürner Straße in Steinhausen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 160 km/h und Spitzengeschwindigkeiten von über 200 km/h fortsetzte. Während der über 10 km langen Messstrecke fuhr er mehrfach in 70-er Zonen mit 150 km/h bis 180 km/h, missachtete das Überholverbot und diverse Verkehrszeichen. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des 60-Jährigen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen "Verbotener Kraftfahrzeugrennen" ein. Demnach muss ein Kraftfahrzeugführer der sich im Straßenverkehr zur Erreichung einer höchst möglichen Geschwindigkeit grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren rechnen. (reh)

