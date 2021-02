Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Deiringsen - Drogenvortest positiv

Soest (ots)

Mit einem positiven Drogenvortest und einer Blutprobe endete am Sonntag (21. Februar), gegen 14.30 Uhr, die Weiterfahrt für einen 19-jährigen Autofahrer aus Beckum. Dieser war unter anderem mit seiner "verwaschenen" Aussprache bei einer Verkehrskontrolle am Köttersweg in Deiringsen aufgefallen. Nach der Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus wurde ihm die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung durch die Polizeibeamten untersagt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell