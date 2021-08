Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen/Eielstädt: 56-jährige Mitarbeiterin verscheucht Räuber aus Tankstelle - Polizei sucht Zeugen

Bad Essen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, betrat ein Unbekannter eine Tankstelle an der Ecke Lindenstraße/Kuhweg. Im Kassenbereich nahm der etwa 25 Jahre alte Mann plötzlich ein Messer in seine Hand und forderte eine Angestellte zur Herausgabe der Tageseinnahmen auf. Entschlossen verweigerte die 56-jährige Mitarbeiterin die Aufforderung des Unbekannten. Daraufhin näherte sich der Täter dem hinteren Kassenbereich und bedrohte die Frau. Die mutige Kassiererin ließ sich jedoch auch davon nicht einschüchtern und verscheuchte den Räuber durch ihr resolutes Auftreten. Der Mann flüchtete schließlich konsterniert in Richtung eines angrenzenden Schotterplatzes. Der Räuber hatte braune Haare und war mit einer dunklen kurzen Hose, einem dunklen Oberteil und hellen Schuhen bekleidet. Er hatte einen dunklen Rucksack bei sich und trug einen Mund-Nasen-Schutz. Die Polizei aus Bramsche sucht nun Zeugen, Die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können oder diesen möglicherweise vor oder nach der Tat gesehen haben. Sie werden gebeten, sich unter 05461/915300 zu melden.

