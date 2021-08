Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Katalysator gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Georgsmarienhütte (ots)

In der Zeit von Samstagmorgen (10 Uhr) bis Sonntagnachmittag (17 Uhr) machten sich Unbekannte in der Edith-Stein-Straße an einem Mitsubishi Space Wagon zu schaffen. Der oder die Täter montierten den Katalysator des lilafarbenen Van ab und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Georgsmarienhütte, Telefon 05401/879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell