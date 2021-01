Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen

Landkreis Tuttlingen) Warnhinweis der Polizei an Hundebesitzer (12.01.2021)

Seitingen-Oberflacht (ots)

Ein unbekannter Täter hat in den vergangenen Tagen am Schönbach, an dem seit einiger Zeit Biber aktiv sind, Brötchenreste mit Giftweizen ausgelegt. Der Schönbach verläuft zwischen Seitingen und Durchhausen.

Bekannt wurde der Fall durch eine Hundehalterin, die mit ihren Hunden an der Örtlichkeit unterwegs war. Sie konnte beobachten, wie einer ihrer Hunde etwas fraß. Daraufhin entdeckte sie in einem Bibergang Brötchenreste, die mit Körnern bestreut oder gefüllt waren. Es muss davon ausgegangen werden, dass es sich um Giftkörner handelt. Die Hundebesitzerin ging mit ihren Hunden direkt zum Tierarzt. Es konnte sichergestellt werden, dass die Hunde keine Folgeschäden davontragen werden. Die Stelle, an der die Giftköder ausgelegt wurden, nutzt der Biber zum Ein- und Ausstieg vom Bach ans Ufer. Es wird davon ausgegangen, dass das Gift für die Biber bestimmt war. Bereits im Oktober war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Damals legte ein unbekannter Täter Scherben in einem Bibergang aus. Wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt nun die Polizei und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

