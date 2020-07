Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 18.07.20

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss

1. Am 17.07.20, um 16.30 Uhr, wurde ein 41-jähriger PKW Fahrer (aus Oldenburg) auf der BAB 28 (Fahrtrichtung Bremen) in Höhe der AS Delmenhorst-Deichhorst angehalten und kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und Cannabis. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

2. Am 17.07.20, um 16.40 Uhr, wurde ein 26-jähriger PKW Fahrer (aus Delmenhorst) in der Mühlenstraße in Delmenhorst angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung fest. Da ein Drogenvortest verweigert worden ist, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

3. Am 18.07.20, um 03.15 Uhr, wurde ein 27-jähriger PKW Fahrer (aus Brake) in der Straße Am Sassengraben in Delmenhorst angehalten. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und Cannabis. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell