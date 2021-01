Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen

Landkreis Rottweil) Vorfahrt missachtet (14.01.2021)

L 423 / Dietingen (ots)

Rund 8.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 13 Uhr an der Kreuzung L423 / K 5562 ereignet hat. Eine 61-jährige Autofahrerin fuhr von Gößlingen kommend in Richtung L 432, um nach links in Richtung Dietingen weiterzufahren. An der Kreuzung bog sie nach links ab, obwohl sich aus Richtung Böhringen der vorfahrtsberechtigte Opel eines 50-Jährigen näherte. Bei der Kollision streifte der Opel noch einen an der Bushaltestelle stehenden Lkw. Alle Verkehrsbeteiligten blieben unverletzt.

