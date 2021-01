Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen

Landkreis Rottweil) Baum fällt auf Straße und trifft Rettungswagen (15.01.2021)

L 433 / Deißlingen (ots)

Ein Rettungswagen, der am heutigen Freitag gegen 01.30 Uhr bei einer Einsatzfahrt auf der L 433 von Trossingen kommend in Richtung Deißlingen fuhr, wurde von einem umstürzenden Baum getroffen. Das Geäst prallte auf die Windschutzscheibe und beschädigte diese. Die Insassen wurden nicht verletzt. Die Patientin wurde durch einen anderen hinzugezogenen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Deißlingen, die mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort kam, zersägte den Baum und beseitigte diesen. Da in dem Bereich zahlreiche Bäume unter der Schneelast bereits in Richtung Fahrbahn neigten, wurde die L 433 zwischen dem Kreisverkehr Deißlingen und der Einmündung zur K 5939 (Trossingen) gesperrt.

