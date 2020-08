Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken am Steuer

Kaiserslautern (ots)

Wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Dienstag zwei Strafanzeigen eingehandelt. Der 23-Jährige wurde gegen 0.45 Uhr in der Lindenstraße am Steuer eines Pkw erwischt. Er hatte zu diesem Zeitpunkt einen Alkoholpegel von 1,38 Promille. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorlegen; er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Zeugen hatten die Polizei verständigt, weil ihnen der Mann mit dem Pkw negativ aufgefallen war. So ließ er mehrmals den Motor laut aufheulen und sorgte für eine starke Rauchentwicklung.

Die Streife traf vor Ort auf den 23-Jährigen und einen Kumpel. Der 23-Jährige saß noch auf dem Fahrersitz des Seat und gab auch zu, gefahren zu sein. Er musste zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Weil er aussagte, dass er auch Drogen konsumiert hat, wird gegen den Mann auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung, wem der Pkw gehört, dauern an. |cri

