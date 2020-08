Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendieb greift zu

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Beim Einkaufen ist eine Frau in Otterbach am Montag Opfer eines Taschendiebs geworden. Die 75-Jährige hielt sich zwischen 12 und 12.30 Uhr in einem Supermarkt in der Ziegelhütterstraße auf, ihre Geldbörse steckte in ihrer Handtasche - die Tasche stand im Einkaufswagen.

Nach Angaben der Seniorin ließ sie den Wagen samt Tasche nur für einen kurzen Moment aus den Augen - danach stellte sie fest, dass der Reißverschluss geöffnet und die Geldbörse verschwunden war. Vom Täter war weit und breit nichts mehr zu sehen.

Mit der Geldbörse erbeutete der Dieb einen dreistelligen Bargeld-Betrag, eine Debitkarte, eine Versicherungskarte sowie den Personalausweis der 75-Jährigen. |cri

