Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Urkundenfälschung der etwas anderen Art

Bad Bellingen (ots)

Eine Urkundenfälschung der besonderen Art wurde durch die Bundespolizei aufgedeckt.

Da ein 24-jähriger gambischer Staatsangehöriger nicht mehr mit dem Bild in seinem Ausweis zufrieden war, fügte er kurzerhand ein Neues von sich ein. Mit dem nun aktualisierten Ausweis, reiste der Mann dann von Italien nach Deutschland. Die im Rahmen der Schleierfahndung eingesetzten Beamten der Bundespolizei, kontrollierten den 24-Jährigen am Montagmorgen auf der A5 bei Bad Bellingen. Dabei fiel bei der Kontrolle die unprofessionelle Verfälschung sofort ins Auge. Der Mann hatte über das, seiner Ansicht nach nicht mehr aktuelle Ausweisfoto, ein neues Bild mit Heftklammern eingefügt. Da es sich dabei um eine Urkundenfälschung handelte, die in Deutschland eine Straftat darstellt, hatte der Mann nicht bedacht. Bevor der Mann seine Reise fortsetzen konnte, wurde der Ausweis als Beweismittel, für das von der Bundespolizei eingeleitete Strafverfahren, sichergestellt.

