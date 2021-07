Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Vier Täter nach Diebstahl von Baustelle ermittelt

Georgsmarienhütte (ots)

Am frühen Montagmorgen entwendeten Unbekannte von einer Baustelle an der Karlstraße Baumaterialien und versuchten einen Container aufzubrechen. Eine Anwohnerin wurde gegen 02.10 Uhr durch verdächtige Geräusche auf die Situation aufmerksam und verständigte die Polizei. Als die alarmierten Beamten eintrafen, ergriffen die vier Diebe die Flucht. Im Rahmen der Fahndung konnten drei Täter angetroffen werden. Sie wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht. Zudem gelang es im weiteren Verlauf der Ermittlungen den noch flüchtigen Unbekannten zu identifizieren. Bei den Verdächtigen handelt es sich um einen 18- und drei 19-jährige Männer. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell