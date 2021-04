Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Resolute Zeuginnen

Bad Sassendorf (ots)

Dem Wunsch eines 38-jährigen Mannes aus Bad Sassendorf sich mit zahlreichen unbezahlten Bierflaschen aus dem Staub zu machen, machten mehrere Frauen am Donnerstag (8. April), gegen 12.40 Uhr, einen Strich durch die Rechnung. Der 38-Jährige verließ mit 24 Bierflaschen einen Supermarkt in der Schützenstraße, ohne diese zuvor zu bezahlen. Als ihn die Kassiererin darauf aufmerksam machte, ging er zielstrebig in Richtung Ausgang. Eine Kundin stellte sich dem Ladendieb noch in dem Weg, welche er wegschieben konnte. Die Kassiererin hielt nun die Einkaufstasche des Tatverdächtigen mit dem begehrten Gerstensaft fest, welcher er aber wieder aus ihren Händen riss und aus dem Geschäft lief. Durch die Hilferufe der Mitarbeiterin aufmerksam geworden, stellten sich zwei weitere Zeuginnen dem Tatverdächtigen in den Weg. Er stolperte zwischen diesen hindurch und stürzte zu Boden. Vier Zeuginnen hielten nun an seiner Tasche mit dem Diebesgut fest, wobei sie zerriss, da sich der 38-Jährige partout nicht von ihr trennen wollte. Mittlerweile resigniert flüchtete der Mann, wurde jedoch von einem Mitarbeiter des Supermarktes verfolgt. Dieser informierte die Polizei fortlaufend über den aktuellen Standort, sodass ihn die Beamten im Bereich der Schützenstraße zur Durchfahrt an der Soester Straße stellen konnten. Der Tatverdächtige wird sich nun wegen "Räuberischen Diebstahls" verantworten müssen. Die Kriminalpolizei bittet die Zeuginnen, deren Personalien bislang noch nicht aufgenommen werden konnten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

