Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Höningen - Mit 1,9 Promille in die Böschung

Ense (ots)

Am Donnerstag (8. April) befuhr eine 47-jährige Frau aus Ense mit ihrem Wagen die L732 aus Ense-Höingen in Richtung Ense-Parsit. Nach eigenen Angaben hielt vor ihr verkehrsbedingt, gegen 13.50 Uhr, ein anderer Autofahrer, woraufhin sie nach rechts in den Graben auswich, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Ihr Wagen kam anschließend an einer Böschung zum Stillstand. Obwohl sich die 47-Jährige bei dem Unfall nicht verletzt hatte, musste sie trotzdem mit in ein Krankenhaus fahren. Den Polizeibeamten fiel bei der Unfallaufnahme der Alkoholgeruch bei der Fahrerin auf. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab 1,9 Promille. Im Krankenhaus entnahm ihr daraufhin ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten stellten ihren Führerschein sicher und untersagten ihr das weitere Führen von führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen. Der Unfallschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell