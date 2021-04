Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Kind läuft vor Auto

Soest (ots)

Ein zweijähriger Junge wurde am Donnerstag (8. April) nach einem Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz am Kaiser-Otto-Weg sicherheitshalber zur routinemäßigen Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 10.40 Uhr ging der Junge vor seiner Mutter auf dem Parkplatz in Richtung des Eingangs zur Lebensmittelfiliale. Ein 82-jähriger Soester Autofahrer erkannte das Kind, bei langsamer Fahrt, auf dem Parkplatz zu spät, so dass er den Zweijährigen mit seinem Auto touchierte. (reh)

