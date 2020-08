Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: GP) Geislingen - Mutmaßliche Einbrecher gefasst

Drei Jugendliche stehen im Verdacht im Zusammenhang mit einen Einbruch Ende Juli in Geislingen zu stehen.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4662084) brachen Unbekannte eine Garage eines Vereins in Geislingen auf. Im Lauf der folgenden Tage bot einer der Verdächtigen, ein 16-Jähriger, ein Teil des Diebesgutes einer Zeugin zum Verkauf an. Der kam die Sache komisch vor und sie informierte die Polizei. Die Zeugin vereinbarte mit dem 16-Jährigen einen Übergabetermin. Als der 16-Jährige die Skateboards und ein BMX-Rad übergeben hatte, griff die Polizei zu und nahm den jungen Mann vorläufig fest. Wie sich herausstellte handelte es sich bei den sichergestellten Gegenständen um einen Teil des Diebesgutes. Bei weiteren Ermittlungen ergab sich der weitere Verdacht, dass noch zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahre im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen. Bei weiteren Durchsuchungen fand die Polizei vergangenen Dienstag in der Wohnung des 15-Jährigen weiteres Diebesgut aus dem Einbruch. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die drei Verdächtigen schweigen beharrlich.

