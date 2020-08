Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nicht um den Schaden gekümmert

Hoher Sachschaden entstand Donnerstagnacht an einem Gebäude in Göppingen.

Ulm (ots)

Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr in den Nachtstunden in der Schulstraße. Vermutlich handelte es sich um einen Lastkraftwagen. Dieser blieb am Glasdach am Eingangsbereichs eines Geschäftes hängen. Mehrere Glasscheiben gingen zu Bruch und ein Teil der Fassade wurde herausgerissen. Der Unbekannte kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter. Zurück blieb ein Schaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Göppingen (Telefon 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

