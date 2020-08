Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Falsch reagiert

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag auf der B10 als eine Autofahrerin einem Rettungswagen ausweichen wollte.

Kurz vor 16 Uhr die 62-Jährige auf der B10 in Richtung Ulm. Kurz vor Ulm nahm sie einen Rettungswagen mit Sondersignal war und lenkte ihren VW nach rechts. Hinter ihr fuhr ein 53-Jähriger mit seiner Harley-Davidson. Er wollte noch an der Autofahrerin vorbei fahren, um ebenfalls dem Rettungswagen Platz zu machen. Als der Kradlenker auf Höhe des Polo war, zog die Fahrerin unerwartet nach links. Die Fahrzeuge berührten sich. Der Kradlenker kam nach links ab und touchierte die Mittelleitplanke. Er kam nicht zu Fall, verletzte sich jedoch leicht. Vorsorglich kam er in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

