Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbrecher im Skaterpark auf Beutezug

Ulm (ots)

Am Samstagnachmittag teilte der Vorsitzende des Skatervereins Geislingen der Polizei mit, dass er soeben einen Einbruch in die vereinseigene Garage in der Auchtweide festgestellt hatte. Während der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass der oder die Einbrecher mindestens vier BMX-Fahrräder, zwei Skateboards und eine sogenannte Boom-Box gestohlen hatten. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf rund 3.000 Euro, der angerichtete Schaden an der Garage summiert sich auf weitere 500 Euro. Als möglichen Tatzeitraum benannte der Vereinsvorsitzende den späten Donnerstagnachmittag bis zum späten Samstagnachmittag dieser Woche.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Geislingen, Tel. 07331 93270, in Verbindung zu setzen.

