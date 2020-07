Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/Erolzheim/Kirchdorf - Unter Alkohol und Drogen am Steuer - Mehrere berauschte Fahrer zog die Polizei in der Nacht zum Sonntag aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Erolzheim - Am Samstag fuhr ein 55-jähriger Mann kurz vor 20:00 Uhr mit seinem Roller. Mit fast zwei Promille war er absolut fahruntauglich. Einen für den Roller erforderlichen Führerschein besitzt er nicht. Eine Blutentnahme wurde in einer Klinik entnommen. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft folgen.

Biberach - Gegen 21:15 wurde in der Saudengasse ein 21-jähriger mit seinem eScooter kontrolliert. Bei der Kontrolle entstand der Verdacht auf Drogeneinwirkung. Der Fahrer bestätigte, einen Joint geraucht zu haben, außerdem stand er leicht unter Alkoholeinwirkung. Das Kleinstfahrzeug, für das ein Versicherungskennzeichen benötigt wird, war nicht zugelassen. Blutprobe und Anzeigen sind auch hier die Folge.

Biberach - Am Sonntag, kurz vor 01:30 Uhr wurde eine Opelfahrerin in der Wielandstraße beobachtet, wie sie beim Ausparken gegen ein anderes Fahrzeug und anschließend weg fuhr. Eine Streife konnte das Auto auf dem Zeppelinring mit deutlichen Schlangenlinien feststellen. Bei der Kontrolle der 52-jährigen Fahrerin konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, weshalb ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein der Frau wurde sofort beschlagnahmt. An dem Auto, das sie beim Ausparken berührt haben soll, war kein Schaden zu erkennen.

Kirchdorf - Am Sonntag etwa um 03:00 Uhr wurde die Polizei zur Schlichtung eines Streits gerufen. Diese stellte fest, dass ein 21-jähriger Beteiligter fast zwei Promille Alkohol intus hatte und mit einem VW nach Kirchdorf gefahren war. Weil er angab, Alkohol auch nach der Fahrt getrunken zu haben, ordnete die Staatsanwaltschaft Ravensburg zwei Blutproben an. Auch hier folgt eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft wegen einer Trunkenheitsfahrt.

