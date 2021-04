Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Beim Abbiegen touchiert

Werl (ots)

Eine 59-jährige Werlerin befuhr am Donnerstag (8. April), gegen 10.25 Uhr, mit ihrem Fahrrad die Ahornallee in Richtung Birkenweg, um nach rechts in den Rotdornweg abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kippte ihr Rad nach links und touchierte den Wagen einer dort wartenden, 50-jährigen Werlerin. Durch den folgenden Sturz verletzte sich die Radfahrerin leicht. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf 2.000 Euro. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell