Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Uelde - Wintergarten verqualmt

Anröchte (ots)

Am Mittwoch (7. April) kam es an einem Haus am Kauler Weg mehrfach zu Problemen mit dem Stromkreis. Als gegen 15 Uhr eine Sicherung heraussprang stellte ein Bewohner fest, dass der Wintergarten des Hauses bereits komplett verqualmt war. Er informierte umgehend die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell