Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Gasflaschen gestohlen

Boizenburg (ots)

In Boizenburg brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag einen Gitterverschlag auf dem Gelände eines Einkaufsmarktes in der Ringstraße auf und stahlen daraus insgesamt 18 Gasflaschen zum Hausgebrauch. Der entstandene Schaden wird auch ca. 650EUR geschätzt. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen dem 05.06. 20 Uhr und dem 06.06. 06:30 Uhr Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060), die nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, sucht Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können.

