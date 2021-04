Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Schwefe - Garagenbrand

Welver (ots)

Am Mittwochabend (7. April) kam es gegen 20.12 Uhr zu einem Garagenbrand in der Straße "Kirchbreite" in Schwefe. Nach den bisherigen Erkenntnissen schraubte ein 26-Jähriger in der Garage an einem Mofa, als es zu einem Funkenflug mit folgendem Brandausbruch kam. Der Mann wurde hierbei nicht verletzt. Die Doppelgarage erlitt einen starken Brandschaden. Die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. (reh)

