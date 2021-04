Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Exhibitionist zeigt sich in schamverletzender Weise

Lippstadt (ots)

In schamverletzender Weise hat sich am Dienstag (6. April), gegen 12.05 Uhr, ein Exhibitionist mehrfach einer Frau im Bereich der Jahnwiese gezeigt. Die Frau war zu Fuß vom Frei-/Hallenbad aus an der Lippe entlang in Richtung Cappeln unterwegs, als der Mann kurz nach dem Bereich der Sportanlage, von hinten mit dem Fahrrad angefahren kam. Nach einem kurzen Gespräch zog er mehrfach seine Hose herunter und zeigte sein Geschlechtsteil. Der Exhibitionist wird beschrieben als

- 25 bis 30 Jahre alt - circa 170 cm groß - normale Statur - südosteuropäisches Erscheinungsbild - sprach akzentfreies Deutsch - dunkle Locken - Drei-Tage-Bart - Brille mit rundem Gestell und goldener Fassung - dunkelblaue Winterjacke mit Fellkragen - anthrazitfarbene Jogginghose - fuhr ein blaues Fahrrad mit geradem Lenker

Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell