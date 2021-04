Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrerin übersehen

Lippstadt (ots)

Am Dienstag (6. April), gegen 5.55 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Lette mit seinem Wagen die Weißenburger Straße in Richtung Bökenförder Straße. Als er nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte und einen Geh-/Radweg kreuzte, übersah er eine 45-jährige Lippstädterin mit ihrem Rad, die in die gleiche Richtung fuhr. Durch den folgenden Aufprall fiel die Radfahrerin hin und verletzte sich leicht. Sie wurde von Rettungskräften im Rettungswagen behandelt. Durch den Unfall entstand geringer Sachschaden. (reh)

