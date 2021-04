Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Weckinghausen - Tatverdächtiger klingelte

Erwitte (ots)

Ein unbekannter Mann klingelte in der Nacht zu Montag (5. April), gegen 1.30 Uhr, an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Schultenbusch" in Erwitte. Circa 15 Minuten später klingelte der Unbekannte erneut. Der Bewohner konnte den Unbekannten noch sehen, bemerkte jedoch erst am nächsten Morgen, dass man versucht hatte ein Fenster seines Hauses aufzuhebeln. Der Tatverdächtige wird beschrieben als

- circa 25 bis 30 Jahre alt - schätzungsweise 170 cm groß - stämmige Figur - kurze Haare - trug Mund-Nasen-Schutz

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

