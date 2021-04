Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Stirpe - Terrassentür aufgehebelt

Erwitte (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag (5. April), 14.45 Uhr, und Montagmorgen, 10.40 Uhr, hebelten Einbrecher die Terrassentür einer Doppelhaushälfte an der Hauptstraße in Stirpe auf, nachdem sie sich zuvor erfolglos an einem Badezimmerfenster versucht hatten. Im Haus selber durchsuchten sie alle Räume. Nach ersten Erkenntnissen wurde unter anderem Schmuck entwendet. Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

