Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Geparktes Fahrzeug beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-HerzogenriedMannheim-Herzogenried (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte ein unbekannter Autofahrer, offenbar beim Ein- oder Ausparken, auf einem Parkplatz im Stadtteil Herzogenried einen geparkten Opel. Der Fahrer des Opel hatte sein Fahrzeug am Montagabend, gegen 19.45 Uhr auf dem Parkplatz einer Sportanlage in der Straße "Zum Herrenried" abgestellt. Als er am nächsten Mittag gegen 13.45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Außenspiegel sowie die linke Fahrzeugseite beschädigt war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf einen Verursacher des Unfalls konnten bislang nicht erlangt werden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

