Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Beim Wenden mit Linienbus kollidiert - Sachschaden über 10.000 Euro - keine Verletzten

HeidelbergHeidelberg (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen kurz vor 10.30 Uhr in der Bergheimer Straße/Höhe Thibautstraße entstand Sachschaden von über 10.000 Euro. Ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Landkreis Karlsruhe fuhr stadteinwärts und wendete mit seinem Auto. Dabei kollidierte er mit einem in gleicher Richtung im Schienenbereich anfahrenden Linienbus. Der Autofahrer blieb dabei unverletzt. Aufgrund eines Achsbruchs musste der Mercedes abgeschleppt werden.

