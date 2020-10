Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Stavern - Zeugen gesucht

Stavern (ots)

Am 8. Oktober kam es auf der Berßener Straße in Stavern zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Der Junge stützte gegen 19.20 aufgrund der nassen Fahrbahn mit seinem Fahrrad. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr daraufhin über das noch auf der Fahrbahn liegende Fahrrad und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell