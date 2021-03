Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Sporthalle

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag (19. März), 18 Uhr und Montag (22. März), 8.10 Uhr, in der Parkstraße gewaltsam Zugang zum Regieraum einer Sporthalle. Dazu hebelten sie die Außentür auf und traten eine Innentür ein. Was sie entwendeten, wird noch ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell