Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperverletzung nach Ruhestörung

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Sonntag (21. März), gegen 2.45 Uhr, kam es in der Millicher Straße wegen einer Ruhestörung zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 44-jähriger Hückelhovener geriet mit einem 40-jährigen Erkelenzer in Streit und verletzte ihn dabei mit einen Messer leicht. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Hückelhoven dauern an.

