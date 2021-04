Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Bus prallt gegen Baum

Warstein (ots)

Am Dienstag (6. April) musste ein Busfahrer aus Geseke nach einem Verkehrsunfall zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Mann befuhr zuvor mit seinem Gefährt die Straße "Im Bodmen" von Hirschberg aus in Richtung Warstein, als er gegen 6.55 Uhr mit dem leeren Bus in einer langgezogenen Linkskurve auf der vereisten Fahrbahn ins Rutschen kam und gegen einen Baum prallte. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 10.000 Euro ein. Die Straße musste zur Unfallaufnahme und für die Bergungsarbeiten zeitweise einseitig gesperrt werden. (reh)

