Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Vor Kontrolle geflüchtet

Am Dienstag entzog sich ein Unbekannter einer Kontrolle in Süßen.

Ulm (ots)

Gegen 22.45 Uhr kontrollierten Polizisten den Verkehr in der Schlater Straße. Ein BMW fuhr in Richtung der Kontrollstelle. Kurz davor wendete er jedoch sein Fahrzeug und wollte flüchten. Bei dem Wendemanöver landete der BMW jedoch im Graben. Der Fahrer verließ das Fahrzeug und flüchtete zu Fuß. Der Mann blieb verschwunden. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass mit dem BMW wohl ein 41-Jähriger ohne Erlaubnis des Eigentümers damit unterwegs war. Da sich der BMW im Graben festgesetzt hatte musste er abgeschleppt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

