Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Spezialisten der Polizei stellen Waffen und Munition sicher

SaarburgSaarburg (ots)

Spezialisten der Polizei haben in einem Haus in der Heckingstraße Waffenteile und Munition sichergestellt. Der Hauseigentümer hatte die Gegenstände bei Bauarbeiten gefunden und die Polizei alarmiert. Gegen 11.30 Uhr war die Polizei über den Fund informiert worden. Da zunächst nicht klar war, ob von den Gegenständen, die in einem Raum des Wohnhauses gefunden worden waren, eine Gefahr ausgeht, informierte sie die Delaborierer des Landeskriminalamtes. Vorsorglich mussten die Bewohner das Haus verlassen, die Heckingstraße wurde zeitweise abgesperrt. Gegen 15.30 Uhr war klar: von den Gegenstände geht keine Gefahr aus. Woher die Gegenstände, darunter eine Pistole, Weltkriegsmunition und eine benutzte Übungshandgranate, kommen und wie sie in das Haus gelangten, müssen die weiteren Ermittlungen klären.

