POL-PPTR: Unbekannte zünden parkende Autos an

KonzKonz (ots)

Bisher Unbekannte haben am Dienstagnacht, 17. November, zwei geparkte PKW in der Sudetenstraße angezündet. Es entstand hoher Sachschaden. Gegen 23.30 Uhr hatten Zeugen bemerkt, dass die beiden PKW in Flammen standen. Der Mitsubishi und der Ford waren in der Sudetenstraße, einer Sackgasse im Konzer Stadtteil Berendsborn, vor einem Wohnhaus geparkt. Anwohner konnten den brennenden Ford löschen. Die Feuerwehr löschte das andere Auto. Beide Fahrzeuge dürften einen Totalschaden haben. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 15.000 Euro. Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Zeugenhinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290.

