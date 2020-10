Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 201006 - 1031 Frankfurt-Ostend: Zigaretten aus Laden gestohlen

Frankfurt (ots)

(dr) Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am gestrigen Montagabend im Ostend, als der Beschuldigte eines Zigarettendiebstahls nach der Tat von einem Zeugen angesprochen wurde.

Ein 36 Jahre alter Mann langte zunächst gegen 19:55 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Ferdinand-Happ-Straße zu. In diesem nahm er mehrere Packungen Zigaretten an sich und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Ein 24 Jahre alter Zeuge beobachtete den Diebstahl und sprach den Langfinger an, welcher daraufhin versuchte zu fliehen. Der 24-Jährige packte ihn jedoch an dessen Rucksack, sodass beide zu Boden fielen und während der folgenden Auseinandersetzung die Fäuste sprechen ließen. Dem 36-Jährigen gelang es schließlich, sich von seinem Kontrahenten zu lösen und in Richtung Fechenheim zu fliehen, stellte sich jedoch wenig später auf einer Polizeidienststelle.

Der 24-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

